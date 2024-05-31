"Мы в катастрофической демографической ситуации": эксперт назвал, где есть решение проблемы

Эксперт подчеркнул, что Украине важно не допустить ошибок ЕС с миграцией.

В результате войны в Украине сложилась катастрофическая демографическая ситуация, но целый набор ее решений – рядом, в Евросоюзе.

Такое мнение эксперт по долгосрочным стратегиям, директор Института Фронтира, член Несторовской группы, лектор УКУ Евгений Глебовицкий высказал в интервью LIGA.net.

"Мы есть в катастрофической демографической ситуации. Есть целый набор решений, которые находятся рядом, в Европейском Союзе, с которым, если мы вступим туда, у нас будут правила свободного передвижения капитала и людей", – сказал эксперт.

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В то же время он подчеркнул, что Украине важно не допустить ошибок Евросоюза, "так как они допустили очень много ошибок с миграцией".

Напомним, на сегодняшний день население Украины достигает примерно 35 млн человек – это на 20 млн меньше, чем в 1991 году. По прогнозу Министерства социальной политики, к 2050 году в Украине останется всего 25 млн человек.

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