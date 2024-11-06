"Мы входим в трудную со всех сторон зиму": Жорин сказал, к чему готовиться Украине после победы Трампа

Украина не может вечно зависеть от позиции властей других государств.

Результаты выбрал 47-го президента в США свидетельствуют, что Украина должна научиться наконец-то рассчитывать на собственные силы. В частности, при подготовке к тяжелой зиме.

Об этом написал заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин.

"Долгие годы все события — в том числе геополитические — пытаются нам показать, что нужно научиться наконец-то рассчитывать на собственные силы. История с выборами в Штатах такая же. Мы не можем вечно зависеть от позиции власти других государств, полагаться на них в решении вопросов судьбы страны. Это осознание должно прийти ко всей украинской нации, к каждому украинцу", — сказал Жорин.

Он также предупредил, что Украину ждет "со всех сторон тяжелая зима".

"С практической точки зрения мы входим в тяжелую со всех сторон зиму, с тяжелой борьбой. Но преодоление всех препятствий в первую очередь зависит от нас", — добавил военный.

Напомним, 47-м президентом США стал Дональд Трамп. Украинские эксперты уже прокомментировали, как может измениться военная помощь Украине, а также ситуация на поле. Свое мнение выразил и политолог Владимир Фесенко.

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