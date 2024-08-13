"Россия передислоцирует свои войска из Калининграда в Курск" – министр обороны Литвы

Украинский лидер Владимир Зеленский провел встречу с министром национальной обороны Литвы Лауринасом Кащюнасом. Ключевые темы нашего разговора – развитие оборонно-промышленного комплекса и первоочередные оборонные потребности Украины.

Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы благодарны Литве за поддержку с первых дней полномасштабного российского вторжения. И надеемся, что вы будете с нами до его завершения и нашей победы. Для нас это очень важно”, – подытожил Зеленский.

Также он поблагодарил за поддержку на пути Украины в ЕС и НАТО.

Министр высоко оценил действия Украины на северной границе. Он считает, что следующий шаг – разрешение применять дальнебойные средства для поражения целей на вражеской территории.

“Россияне передислоцируют свои войска из Калининграда в Курск. Я говорю литовскому народу: "Посмотрите, как украинцы за вас борются". Мы даже называем это "демилитаризацией Калининграда", которая происходит благодаря храбрости ваших военных и вашим решениям", – отметил он.

Напомним, Литва объявила о передаче Украине очередной партии беспилотников. Министр обороны страны Андрис Спрудс сообщил, что украинские силы получат 500 дронов латвийского производства. Эти беспилотники обеспечат поддержку украинским военным в разных боевых задачах.

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