"Мы видим просто геометрическую прогрессию": Гайдай рассказал, сколько живут "мобики"

Российские мобилизованные иногда успевают повоевать только сутки.
Как говорит глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, когда в России узнают реальные потери на войне, произойдет социальный взрыв.
Об этом он рассказал в интервью Радио НВ.
По его словам, "частично мобилизованные" оккупанты на фронте могут жить только сутки.
"Иногда с начала перекидывания и непосредственно на передовую продолжительность жизни — сутки. Как только началась эта история с так называемой частичной мобилизацией, я сразу говорил, что единственное, что это изменит на фронте, это статистика — увеличение числа погибших российских солдат. И мы видим просто геометрическую прогрессию по сравнению с прошлыми четырьмя месяцами", — говорит Гайдай.
Свои слова он объясняет тем, что через две-три недели нельзя научить военному делу гражданского человека, в частности, управлять танком, РСЗО, минометом, артиллерией.
Напомним, что в Восточной группировке войск назвали потери оккупантов убитыми и ранеными под Бахмутом. По данным командования, ежедневно оккупанты теряют полсотни воинов.
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