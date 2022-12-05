"Мы видим просто геометрическую прогрессию": Гайдай рассказал, сколько живут "мобики"

Как говорит глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, когда в России узнают реальные потери на войне, произойдет социальный взрыв.

Об этом он рассказал в интервью Радио НВ.

По его словам, "частично мобилизованные" оккупанты на фронте могут жить только сутки.

"Иногда с начала перекидывания и непосредственно на передовую продолжительность жизни — сутки. Как только началась эта история с так называемой частичной мобилизацией, я сразу говорил, что единственное, что это изменит на фронте, это статистика — увеличение числа погибших российских солдат. И мы видим просто геометрическую прогрессию по сравнению с прошлыми четырьмя месяцами", — говорит Гайдай.

Свои слова он объясняет тем, что через две-три недели нельзя научить военному делу гражданского человека, в частности, управлять танком, РСЗО, минометом, артиллерией.

Напомним, что в Восточной группировке войск назвали потери оккупантов убитыми и ранеными под Бахмутом. По данным командования, ежедневно оккупанты теряют полсотни воинов.

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