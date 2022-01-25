"Мы видим рост агрессии": США уверены, что Россия может "напасть на Украину в любой момент"

"Мы видим рост агрессии": США уверены, что Россия может "напасть на Украину в любой момент"

США считают угрозу вторжения России в Украину вполне реальной.

В Белом доме уверены в агрессивных действиях России по отношению к Украине, поэтому там считают, что РФ может прибегнуть к широкомасштабному вторжению на территорию Украины в любой момент.

Об этом во время брифинга 25 января сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Никто не может проникнуть в мнения президента Путина или российского руководства. То, что мы видели, – это целый ряд приготовлений, в том числе 100 тысяч военных на границе", – сказала она.

Она подчеркнула, что США продолжают искать дипломатические пути решения для уменьшения военного напряжения вокруг украинских границ. Также она отметила: "Мы видим рост агрессивных действий (России – ред ).

Следует отметить, 25 января в аэропорт "Борисполь" прибыл военный груз с современным оборудованием и боеприпасами для поддержки Вооруженных Сил Украины в усилиях по защите суверенитета и территориальной целостности страны. Очередная партия является частью новой военной помощи, которую США направляют Украине.

Между тем, американский президент Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты не собираются направлять своих военных в Украину. В то же время глава Белого дома сообщил, что он не исключает введения персональных санкций против президента России Владимира Путина в случае захвата территорий Украины.

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