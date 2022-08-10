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"Мы видим точечные удары": военный эксперт предположил, чем могли попасть в аэродром оккупантов в Крыму

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"Мы видим точечные удары": военный эксперт предположил, чем могли попасть в аэродром оккупантов в Крыму

Скриншот с видео

Аэродром в Новофедоровке могли обстрелять ракетами.

Об этом свидетельствует характер повреждений.

Такое мнение в эфире ТСН высказал военный эксперт Сергей Грабский.

"Если говорить о характере повреждений, тот объем повреждений — это, безусловно, могут быть только ракеты. Потому что говорить о диверсионных действиях неправильно, потому что сам взрыв был бы не такой и не в таком количестве. Здесь мы видим точечные удары ракетами. И снова же, что сожженные автомобили, поврежденные близлежащие дома, говорит именно о применении ракет, скорее всего, это были ракеты, которые используются для подавления радиолокационных систем, и можно предположить, что это те же ракеты, о которых упоминали за несколько дней до взрыва в американских источниках, так называемые антирадарные ракеты", — сказал Грабский.

Напомним, что аэродром кафиров в Новофедоровке в Крыму могли попасть двумя видами оружия. Объект могли вывести из строя комплекс Harpoon или ATACMS. Такое предположение в эфире "Фейгина Live" сделал военный эксперт Олег Жданов.

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Дата публикации
Просмотры
813
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