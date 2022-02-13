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"Мы — вместе с Украиной": в Киев прибыли два самолета с военной помощью от США

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"Мы — вместе с Украиной": в Киев прибыли два самолета с военной помощью от США

Посольство США в Украине/Twitter

Среди военной помощи – боеприпасы и заряды для гранатометов

В воскресенье, 13 февраля, на фоне сообщений о возможном российском вторжении в Украину прибыли еще две "птички" с военной помощью от США.

Об этом сообщает посольство США в Украине.

Отмечается, что это уже 16-17 самолетов, которые привезли в Киев боеприпасы и заряды для гранатометов.

"Сегодня утром в Киев прибыли два самолета с американской военной помощью, чтобы усилить оборону Украины. Эта часть помощи на 200 млн долларов – боеприпасы и заряды для гранатометов. Мы – вместе с Украиной", — говорится в официальном сообщении.

Напомним, два самолета — 14-15 "птицы" — с военной помощью от партнеров из США приземлились в Киеве 11 февраля. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, в Украину уже прибыло 25 самолетов с военной помощью.

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