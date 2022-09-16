"Мы воруем за отчизну": боевик "ДНР" Басурин оговорился и назвал истинную цель войны оккупантов в Украине

Басурин возразил Путину и, возможно, впервые сказал правду о целях оккупантов, которые воюют в Украине.

В Сети появилось видео, на котором боевик так называемой "ДНР" и один из руководителей "народной милиции ДНР" Эдуард Басурин оговорился, когда озвучивал цели нападения России на Украину.

Соответствующий ролик обнародовал канал СтратКом ВСУ в Telegram.

На видео Басурин выразил несогласие с Путиным в целях войны России против Украины и сказал, что оккупанты воюют не за родину, а воруют за отечество.

Приводим цитату на языке оригинала.

"Недавно Владимир Владимирович Путин, президент Российской Федерации, говорил о наших воинах, как они воюют. И он там сказал фразу, что они воюют за свою родину. Я чуть з ним несогласен, может, я не прав, не имею права, но... Мы воруем за отчизу", — сказал боевик террористической "ДНР".

"Оговорка по Фрейду", — отметили в СтратКоме ВСУ.

Читайте также: