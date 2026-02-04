- Дата публикации
"Мы воры - вы проститутка": гендиректор "Укрпочты" оскандалился в Сети из-за "наезда" на ребрендинг
Ребрендинг «Укрпочты» за 600 тысяч гривен вызвал громкую дискуссию в Threads.
В соцсетях разгорелся скандал вокруг ребрендинга Укрпочта, на который, по данным компании, потратили около 600 тысяч гривен. После волны критики генеральный директор предприятия Игорь Смелянский начал публично отвечать пользователям, используя резкие и оскорбительные формулировки.
ТСН.ua собрало детали скандала вокруг ребрендинга «Укрпочты».
Что предшествовало
Недавно Укрпочта представила обновленный логотип и фирменный шрифт. Это уже второй ребрендинг компании за последние девять лет. По словам Смелянского, обновление происходит постепенно: новый бренд будет появляться прежде всего в новых сервисах, почтоматах и отделениях.
Ребрендинг выполнила студия Spiilka Design Büro. В компании объяснили, что новый визуальный стиль продолжает украинскую почтовую эстетику 1918-1921 годов, а почтовый рожок теперь стилизован под букву «У».
Реакция в соцсетях
После презентации часть пользователей соцсетей раскритиковала расходы, указывая на состояние отделений в регионах. В ответ Смелянский вступил в публичные дискуссии в Threads, используя саркастические формулировки.
В комментариях к посту Смелянского блогер Иванна Кузьма заявила, что состояние отделений «Укрпочты» не спасет «айдентика с глубокими смыслами».
«То что делается в маленьких городках и селах — это хлева, а не отделения», — отметила Иванна.
На комментарии Кузьмы ответил и сам Смелянский:
«Да. А теперь на минутку представляем, что я выхожу завтра и говорю — объявляем тендер, не на 600к, а на 60 миллионов на ремонт сельских отделений. Как думаете — размер шумихи в соц сетях: на наши налоги, … лучше бы дроны… будет такой как сегодня или больше? А работники тупо врут.»
Во время дальнейшего спора гендиректор «Укрпочты» позволил себе оскорбительные формулировки оскорбления. В одном из комментариев он написал: «Ну если мы воруем, то Вы проститутка».
Такие высказывания вызвали резкую реакцию Сети. Одна из пользовательниц публично возмутилась стилем общения, заявив, что такая риторика является недопустимой:
«Что вы себе позволяете? Вы из какого племени выбежали так с женщиной разговаривать. Привыкли к безнаказанности, вседозволенности и а***ли крайне?»,
Впрочем, руководитель госкомпании не оставил замечание без ответа.
«А где вы видели женщину? Я ее не видел. Какое-то чудовище меня без фактов обвинило в коррупции, а какого пола была та чудовище, я не заметил сразу», — написал гендиректор «Укрпочты».
Впоследствии подобные формулировки Смелянский использовал не только в отношении Иванны Кузьмы. Оскорбления прозвучали и в адрес ютюб-блогера Стаси Мар, которая еще два года назад опубликовала видео «Правда об Укрпочте».
Ранее Игорь Смелянский шокировал заявлением, что «Укрпочта» закупала куриные ноги, которые служили защитой почтальонов от собак. По его словам, работник доставал этот продукт и бросал собаке, чтобы та отвлеклась.