"Мы воры - вы проститутка": гендиректор "Укрпочты" оскандалился в Сети из-за "наезда" на ребрендинг

Ребрендинг «Укрпочты»

В соцсетях разгорелся скандал вокруг ребрендинга Укрпочта, на который, по данным компании, потратили около 600 тысяч гривен. После волны критики генеральный директор предприятия Игорь Смелянский начал публично отвечать пользователям, используя резкие и оскорбительные формулировки.

ТСН.ua собрало детали скандала вокруг ребрендинга «Укрпочты».

Что предшествовало

Недавно Укрпочта представила обновленный логотип и фирменный шрифт. Это уже второй ребрендинг компании за последние девять лет. По словам Смелянского, обновление происходит постепенно: новый бренд будет появляться прежде всего в новых сервисах, почтоматах и отделениях.

Ребрендинг выполнила студия Spiilka Design Büro. В компании объяснили, что новый визуальный стиль продолжает украинскую почтовую эстетику 1918-1921 годов, а почтовый рожок теперь стилизован под букву «У».

Реакция в соцсетях

После презентации часть пользователей соцсетей раскритиковала расходы, указывая на состояние отделений в регионах. В ответ Смелянский вступил в публичные дискуссии в Threads, используя саркастические формулировки.

Пост Игоря Смелянского в Threads

В комментариях к посту Смелянского блогер Иванна Кузьма заявила, что состояние отделений «Укрпочты» не спасет «айдентика с глубокими смыслами».

«То что делается в маленьких городках и селах — это хлева, а не отделения», — отметила Иванна.

На комментарии Кузьмы ответил и сам Смелянский:

«Да. А теперь на минутку представляем, что я выхожу завтра и говорю — объявляем тендер, не на 600к, а на 60 миллионов на ремонт сельских отделений. Как думаете — размер шумихи в соц сетях: на наши налоги, … лучше бы дроны… будет такой как сегодня или больше? А работники тупо врут.»

Диалог Иванны Кузьмы и Игоря Смелянского в Threads

Во время дальнейшего спора гендиректор «Укрпочты» позволил себе оскорбительные формулировки оскорбления. В одном из комментариев он написал: «Ну если мы воруем, то Вы проститутка».

Диалог Иванны Кузьмы и Игоря Смелянского в Threads

Такие высказывания вызвали резкую реакцию Сети. Одна из пользовательниц публично возмутилась стилем общения, заявив, что такая риторика является недопустимой:

«Что вы себе позволяете? Вы из какого племени выбежали так с женщиной разговаривать. Привыкли к безнаказанности, вседозволенности и а***ли крайне?»,

Впрочем, руководитель госкомпании не оставил замечание без ответа.

«А где вы видели женщину? Я ее не видел. Какое-то чудовище меня без фактов обвинило в коррупции, а какого пола была та чудовище, я не заметил сразу», — написал гендиректор «Укрпочты».

Диалог пользовательницы Threads и Игоря Смелянского

Посты пользовательницы Threads

Впоследствии подобные формулировки Смелянский использовал не только в отношении Иванны Кузьмы. Оскорбления прозвучали и в адрес ютюб-блогера Стаси Мар, которая еще два года назад опубликовала видео «Правда об Укрпочте».

Диалог пользователя Threads и Игоря Смелянского

Ранее Игорь Смелянский шокировал заявлением, что «Укрпочта» закупала куриные ноги, которые служили защитой почтальонов от собак. По его словам, работник доставал этот продукт и бросал собаке, чтобы та отвлеклась.