"Мы все – на одном пути к победе": в ВСУ поздравили автомобилистов и дорожников с праздником

В воскресенье, 30 октября, в Украине отмечается День автомобилиста и дорожника.

Командующий Объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев поздравил военнослужащих, работников и ветеранов автомобильной, автотранспортной и дорожной службы с профессиональным праздником — Днем автомобилиста и дорожника.

Поздравление опубликовали на странице Командования Объединенных Сил ВСУ в Facebook.

Генерал подчеркнул, что вклад автомобилистов и дорожников в ежедневные победы Украины чрезвычайно важен, потому что скорость и мобильность украинских войск дает нам преимущество в ведении боевых действий.

"С начала полномасштабного вторжения России в Украину, мы в очередной раз убедились, насколько важны мобильность и скорость войск в ходе ведения боевых действий. Поддержание постоянной готовности автомобильной техники зависит именно от вашего напряженного труда, требующего значительной физической и эмоциональной самоотдачи", — написал Наев.

Также он добавил, что нет разницы, сидите ли вы за рулем автобуса, легковушки, или грузовика, ведь "все вы на одном пути — пути к победе!"

30 октября в Украине отмечается День автомобилиста и дорожника.

Ехать за рулем и провалиться в бездну с кипятком – обыденность киевских автомобилистов

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