"Мы все умрем": в Мелитополе оккупанты показали поздравление ликвидированного пропагандиста Татарского

Жуткое приветствие не смутило и они призывают местных смотреть на погибшего пропагандиста во время прогулки.
В захваченном Мелитополе оккупанты прямо в центре города установили огромный экран, с которого транслируют обращение недавно ликвидированного пропагандиста Владлена Татарского.
Об этом сообщает местное издание " РИА-Мелитополь ".
"Когда-то мы все умрем. И однажды мы все воскреснем, в этом благая весть. С нами воскреснут наши командиры Моторола, Клуни, Воха, остальные, Батя (лидеры боевиков так называемых "ЛДНР", – Ред.). Все воскреснут, все вместе будем в одном строю. В каком мы будем теле, мы не знаем. Мы не знаем, когда это будет, как это будет. Но мы точно знаем, что однажды это произойдет", – сказал пропагандист с огромного экрана.
В издании отмечают, что на фоне плохой погоды и опустевшего из-за оккупации города пропагандистская речь мертвеца выглядит, как минимум, жутко.
Напомним, что 2 апреля коллаборант из Донбасса, ставший российским пропагандистом, Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин) погиб после взрыва в Санкт-Петербурге. В Сети показали момент взрыва в кафе. Девушка подарила ему статуэтку со взрывчаткой. Ею оказалась Дарья Трепова, которую уже задержали.
ТСН.ua собрал все, что известно о его биографии.
В Офисе президента ответили, причастна ли Украина к убийству пропагандиста Татарского. В РФ, конечно, заявили, что "операцию спланировали и организовали в Украине".
Ответственность за ликвидацию пропагандиста Татарского взяла на себя Национальная Республиканская Армия.