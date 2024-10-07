Он отметил, что мы привыкли "к потере каждый день по селу".

Лишь кардинальные изменения на фронте и в тылу сейчас могут стабилизировать ситуацию в будущем.

Такое мнение высказал украинский режиссер и командир штурмовой роты 47-й ОМБр Олег Сенцов в Сети.

По его словам, "мы продолжаем выбирать стратегию страусов, потому что голова в песке – это гораздо безопаснее, чем смотреть правде в глаза".

"Все реже слышно слово "Победа" и все чаще "Переговоры". Вместо "Мобилизации" — "Экономическое бронирование". Произносить "Демобилизация" скоро станет вообще противозаконно. За План Победы теперь отвечает Байден, мы умываем руки", — написал Сенцов.

Он также считает, что крепость Угледар оказалась не таким уж стратегическим городом, а к потере "каждый день по селу мы уже привыкли".

Сколько городов еще отдадим до конца года уже известно, поэтому можно начинать писать целый альбом. Ты физически ощущаешь эту пропасть и смотришь вниз без страха, потому что он остался где-то там в посадке. .Упоминается "Крестный отец-2", где вечеринка в Гаване продолжалась, пока в город не вошли войска Кастро ", — говорится в сообщении.

Сенцов убежден, что только кардинальные изменения сейчас смогут только стабилизировать ситуацию в будущем.

Ранее Сенцов поделился историей, как пленял нескольких русских оккупантов.

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