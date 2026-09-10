«Мы выбрали Украину»: сестры из Донецка рассказали в парламенте Нидерландов о жизни в оккупации

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Для девушек визит в Нидерланды стал продолжением их сложного, но сознательного пути. Десять лет Оля и Алина жили в оккупированном Донецке, но сохраняли проукраинскую позицию. Девушки рассказывали, что из-за украинского акцента могли получать более низкие оценки, подвергаться унижениям и на них могли жаловаться учителя. В то же время открыто говорить по-украински было опасно. Несмотря на это, Алина самостоятельно изучала язык и готовилась к поступлению в украинский вуз. В конце концов, сестры самостоятельно выехали из оккупированного Донецка в Киев, чтобы продолжить обучение в Украине.

«Я всегда понимала, что хочу получить профессию, развиваться и добиваться результатов в жизни. Но в оккупации я не видела для себя такого будущего. Вступать в российский вуз не хотела, понимая, что это не даст мне возможности реализовать свои планы. Я выбрала Украину, потому что именно здесь вижу свое будущее. И очень благодарна Фонду за поддержку, которая помогает мне строить это будущее. Лишь вернувшись в Украину, я по-настоящему почувствовала, что такое свобода», – говорит 19-летняя Ольга.

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Ее сестра Алина добавляет, что проект «Молодежь выбирает Украину» помогает преодолевать последствия изоляции и как можно быстрее социализироваться:

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«Для меня очень важно, что благодаря этому проекту я могу строить свое будущее и получать поддержку. Мы знакомимся с менторами, помогающими нам реализовывать мечты. Я хочу стать архитектором и после победы помочь отстроить родной Донецк. Больно видеть, как город пришел в упадок за годы оккупации. Потому я хочу развиваться именно в Украине».

Визит в Нидерланды является частью международной адвокации по поддержке и возвращению украинской молодежи. Кроме парламента Нидерландов, делегация Фонда Рината Ахметова и участницы проекта посетили Посольство Украины в Нидерландах. Там они побеседовали о нуждах украинской молодежи. Генеральный директор Фонда Ксения Сухова также рассказала о проекте системной помощи защитникам Мариуполя и их семьям «Сердце Азовстали» и передала представителям посольства памятные браслеты.

По ее словам, Нидерланды важны для международной работы по Украине, ведь в Гааге расположены Международный суд ООН и Международный уголовный суд. Сотрудничество с международными учреждениями важно для обеспечения ответственности россии за преступления, совершенные в Украине.

«Вместе с государством мы нарабатываем понятный маршрут, который в будущем может стать протоколом поддержки молодежи, который возвращается с временно оккупированных территорий или после незаконной депортации. Нам важно дать четкий сигнал тем, кто сегодня остается на оккупированных территориях и задумывается: возвращаться ли в Украину, есть ли здесь для меня будущее. Мы хотим, чтобы каждый такой молодой человек знал: в Украине его ждут, здесь есть возможности для обучения, работы, развития и жизни, а государство и партнеры готовы помочь пройти этот путь», — отметила Ксения Сухова.

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ФК «Шахтер» стал партнером проекта «Молодежь выбирает Украину» и помогает представлять его на международной арене. Вместе с Ксенией Суховой Оля и Алина побывали на открытой предматчевой тренировке «Шахтера» в Эйндговене. Сестры-близнецы из Донецка давно мечтали увидеть любимую команду вживую, и наконец их мечта сбылась. Впереди их ждет самое важное: поддержка любимой команды непосредственно с трибун во время матча 1-го тура Лиги чемпионов УЕФА: ПСВ — «Шахтер».

Именно эта встреча станет первым матчем, в котором горняки выйдут на поле в форме с логотипом Rinat Akhmetov Foundation. В течение матчей Лиги чемпионов этот логотип будет помогать знакомить международную аудиторию с историями участников проекта «Молодежь выбирает Украину».

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