"Мы выполнили все": Стефанчук прокомментировал ситуацию со вступлением Украины в ЕС и рассказал, к чему готовиться

По словам главы ВР, Украина планирует получить конкретный план действий.
Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук прокомментировал возможность вступления Украины в ЕС и сообщил, к чему готовиться.
Об этом шла речь в комментарии главы ВР в эфире телемарафона.
"Я гоню от себя все плохие мысли, потому что мы выполнили все... Единственный вариант, который я хочу услышать в Брюсселе, это вариант "да", – сказал Стефанчук.
По его словам, о дальнейших действиях и конкретной дате поступления информации пока нет.
"Мы планируем получить конкретный план действий, который мы рассмотрим в ближайшее время... Я думаю, как только мы получим конкретный перечень тех директив, рекомендаций, которым мы должны следовать, поверьте мне, ни за парламентом, ни за правительством, ни за кем в государстве не будет никакой задержки. Украина как и шла, так и дальше будет переть бурем к своей цели, к членству в Европейском союзе", – добавил Стефанчук.
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Напомним, действующее правительство Австрии не готово дать свое согласие на вступление Украины в ЕС в нынешних условиях. По словам австрийского канцлера, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен не интересовалась его мнением относительно евроинтеграционных перспектив нашей страны перед тем, как публично объявила о перспективе переговоров по вступлению Украины в ЕС.
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