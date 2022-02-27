"Мы выстояли": Терехов рассказал, как войска РФ в Харькове обстреливали котельные и автобусы с хлебом

В Харькове некоторые районы остались без отопления.
Харьков в воскресенье, 27 февраля, в связи с нападением русских войск пережил, возможно, самый сложный день за всю послевоенную историю города.
Об этом городской голова Харькова Игорь Терехов заявил в видеообращении.
Терехов напомнил, что с утра 27 февраля многие части русской армии прорывались в Харьков. Горожане их видели в жилых районах Харькова. Вчера вечером и ночью велась огромная артподготовка.
"Но мы выстояли и выстоим всегда. Дорогие харьковчане, мы должны держаться вместе. Я и наши коммунальные службы делаем все возможное. Включаем отопление. В котельные попадают снаряды, но на вчерашний вечер у нас без отопления было 200 домов. В течение этого времени осталось без отопления 30 домов, мы не можем туда подойти, потому что там стреляют, мы сегодня утром начали вывозить мусор, но должны были прекратить, потому что начались обстрелы. К сожалению, сразу, как возникла возможность, начали выпекать, развозить. Наши автобусы, развозившие хлеб, тоже попали под обстрел. Но все максимально возможное мы сделали. Теперь храним воду в городе", — рассказал Терехов.
Мэр Харькова призвал горожан читать только официальную информацию и беречь себя.
"Мы выстоим! Я преклоняюсь перед нашими военными, нашими коммунальщиками, медиками, предпринимателями, волонтерами и просто всеми жителями города, которые делают все, возможное и невозможное, чтобы Харьков оставался нашим городом!", — добавил он.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до обеда 27 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- самолеты — 27
- вертолеты — 26
- танки – 146
- боевые бронированные машины — 706
- пушки -49
- ЗРК "Бук" -1
- "Грады" — 4
- автомобильная техника — 30
- цистерны – 60
- БпЛА ОТР2-2
- кораблиЕкатера — 2
- Личный состав ориентировочно – 4300
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
Россия наносит удары по гражданскому населению:
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