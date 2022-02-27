"Мы выстояли": Терехов рассказал, как войска РФ в Харькове обстреливали котельные и автобусы с хлебом

"Мы выстояли": Терехов рассказал, как войска РФ в Харькове обстреливали котельные и автобусы с хлебом

В Харькове некоторые районы остались без отопления.

Харьков в воскресенье, 27 февраля, в связи с нападением русских войск пережил, возможно, самый сложный день за всю послевоенную историю города.

Об этом городской голова Харькова Игорь Терехов заявил в видеообращении.

Терехов напомнил, что с утра 27 февраля многие части русской армии прорывались в Харьков. Горожане их видели в жилых районах Харькова. Вчера вечером и ночью велась огромная артподготовка.

"Но мы выстояли и выстоим всегда. Дорогие харьковчане, мы должны держаться вместе. Я и наши коммунальные службы делаем все возможное. Включаем отопление. В котельные попадают снаряды, но на вчерашний вечер у нас без отопления было 200 домов. В течение этого времени осталось без отопления 30 домов, мы не можем туда подойти, потому что там стреляют, мы сегодня утром начали вывозить мусор, но должны были прекратить, потому что начались обстрелы. К сожалению, сразу, как возникла возможность, начали выпекать, развозить. Наши автобусы, развозившие хлеб, тоже попали под обстрел. Но все максимально возможное мы сделали. Теперь храним воду в городе", — рассказал Терехов.

Мэр Харькова призвал горожан читать только официальную информацию и беречь себя.

"Мы выстоим! Я преклоняюсь перед нашими военными, нашими коммунальщиками, медиками, предпринимателями, волонтерами и просто всеми жителями города, которые делают все, возможное и невозможное, чтобы Харьков оставался нашим городом!", — добавил он.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до обеда 27 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

самолеты — 27

вертолеты — 26

танки – 146

боевые бронированные машины — 706

пушки -49

ЗРК "Бук" -1

"Грады" — 4

автомобильная техника — 30

цистерны – 60

БпЛА ОТР2-2

кораблиЕкатера — 2

Личный состав ориентировочно – 4300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

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