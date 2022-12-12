"Мы - за дипломатическое решение конфликта": в Иране цинично отрицают поставки оружия РФ в войне против Украины

Власти Ирана еще раз отреклись от поставок оружия России в войне против Украины.

В Иране еще раз возразили, что поставляют оружие в Россию. Здесь заявили, что никогда не передавали свое вооружение РФ.

Об этом во время пресс-конференции сообщил официальный представитель МИД исламской республики Насер Канан Чафи.

Также читайте Есть перспектива расширения сотрудничества России с Ираном: эксперт оценил угрозу для Украины

"Сотрудничество Ирана с Россией основано на общих интересах двух стран и не направлено против какой-либо третьей страны. Позиции Ирана неоднократно озвучивались. Мы не являемся стороной конфликта в Украине и считаем, что дипломатическое решение — это путь к его прекращению, и мы неоднократно настаивали на том, что не отправляли оружие ни одной из сторон", — сказал дипломат.

Он назвал информацию о якобы открытии в РФ завода по строительству иранских БпЛА и закупке Москвой ракет у Тегерана "политически мотивированной и сделанной сторонами, постоянно предоставляющими оружие одной из сторон конфликта, способствующей его продолжению".

Напомним, что Россия заказала у Ирана сотни ракет для атак по Украине. У Украины почти нет средств защиты, чтобы сбивать иранские баллистические ракеты.

По данным западных СМИ, РФ и Иран договорились о поставках баллистических ракет класса "земля-земля" Fateh-110 и Zolfaghar.

Читайте также: