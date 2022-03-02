"Мы забьем собой тюрьмы и автозаки": Навальный призвал россиян выходить на протест

По убеждению Алексея Навального, чем сейчас может гордиться Россия — это теми, кто находится в тюрьме из-за того, что сказал нет войне.
Российский оппозиционер Алексей Навальный призвал жителей России выходить на протест против войны в Украине.
Обращение он опубликовал в своем инстаграмме.
"Давайте хоть бы не станем нацией испуганных молчунов. Трусов, которые делают вид, что не замечают агрессивной войны, развязанной нашим явно сумасшедшим царьком против Украины. Я не могу, не желаю и не молчу, смотря, как псевдоисторический бред о событиях 100-летней давности стало поводом к тому, чтобы россияне убивали украинцев, а те, защищаясь, убивали россиян.
Путин – это не Россия. И если есть что-то в России сейчас, чем можно гордиться больше всего, то это 6835 человек, которые были задержаны, потому что – без всякого призыва – вышли на улицы с плакатами "нет войне".
Говорят, не может призвать на митинг тот, кто не пойдет на него и рискует быть арестованным. Я уже в тюрьме, так что мне, кажется, можно.
Ждать нельзя ни дня. Где бы вы ни были. В России, Беларуси или с другой стороны планеты. Выходите на главную площадь вашего города каждый будний день в 19:00 и 14:00 в выходные и праздники.
Если можете делать походку – делайте в выходные. Да, в первый день может получиться мало народу. А во второй – еще меньше.
Но мы должны, стиснув зубы и устраняя страх, выходить и требовать прекращения войны.
Каждого арестованного должны сменить двое.
Если – для прекращения войны – мы должны умертвить тюрьмы и автозаки, мы убьем собой тюрьмы и автозаки.
Все имеет цену, и сейчас весной 2022 года эту цену должны платить мы. Больше некому. Давайте не быть против войны. Давайте бороться против войны», – написал Навальный.
Потери россиян, воюющих против Украины:
Суммарные ориентировочные потери противника с 24.02 по 01.03 по состоянию на 06:00 составили:
- В личном составе (убиты и ранены) – 5710 человек
- Пленных-200.
Уничтожено и повреждено
- самолетов – 29 ед,
- вертолетов – 29 ед,
- танков ‒ 198,
- ББМ/APV – 846,
- артиллерийских систем – 77,
- средства ПВО – 7,
- РСЗО — 24,
- цистерн из ГСМ-60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
- катера – 2 единицы,
- автомобильной техники – 305.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
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