"Мы забьем собой тюрьмы и автозаки": Навальный призвал россиян выходить на протест

"Мы забьем собой тюрьмы и автозаки": Навальный призвал россиян выходить на протест

По убеждению Алексея Навального, чем сейчас может гордиться Россия — это теми, кто находится в тюрьме из-за того, что сказал нет войне.

Российский оппозиционер Алексей Навальный призвал жителей России выходить на протест против войны в Украине.

Обращение он опубликовал в своем инстаграмме.

"Давайте хоть бы не станем нацией испуганных молчунов. Трусов, которые делают вид, что не замечают агрессивной войны, развязанной нашим явно сумасшедшим царьком против Украины. Я не могу, не желаю и не молчу, смотря, как псевдоисторический бред о событиях 100-летней давности стало поводом к тому, чтобы россияне убивали украинцев, а те, защищаясь, убивали россиян.

Путин – это не Россия. И если есть что-то в России сейчас, чем можно гордиться больше всего, то это 6835 человек, которые были задержаны, потому что – без всякого призыва – вышли на улицы с плакатами "нет войне".

Говорят, не может призвать на митинг тот, кто не пойдет на него и рискует быть арестованным. Я уже в тюрьме, так что мне, кажется, можно.

Ждать нельзя ни дня. Где бы вы ни были. В России, Беларуси или с другой стороны планеты. Выходите на главную площадь вашего города каждый будний день в 19:00 и 14:00 в выходные и праздники.

Если можете делать походку – делайте в выходные. Да, в первый день может получиться мало народу. А во второй – еще меньше.

Но мы должны, стиснув зубы и устраняя страх, выходить и требовать прекращения войны.

Каждого арестованного должны сменить двое.

Если – для прекращения войны – мы должны умертвить тюрьмы и автозаки, мы убьем собой тюрьмы и автозаки.

Все имеет цену, и сейчас весной 2022 года эту цену должны платить мы. Больше некому. Давайте не быть против войны. Давайте бороться против войны», – написал Навальный.

Потери россиян, воюющих против Украины:

Суммарные ориентировочные потери противника с 24.02 по 01.03 по состоянию на 06:00 составили:

В личном составе (убиты и ранены) – 5710 человек

Пленных-200.

Уничтожено и повреждено

самолетов – 29 ед,

вертолетов – 29 ед,

танков ‒ 198,

ББМ/APV – 846,

артиллерийских систем – 77,

средства ПВО – 7,

РСЗО — 24,

цистерн из ГСМ-60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

катера – 2 единицы,

автомобильной техники – 305.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: