"Мы задыхаемся": в оккупированном Мариуполе назревает экологическое бедствие

Регулярные порывы канализационных стоков стали острой проблемой в оккупированном Мариуполе. Сточные воды подтапливают дома горожан, что с наступлением тепла делает пребывание в них невыносимым и чревато распространением инфекций.

Об этом сообщили в Мариупольском городском совете.

Одну из многоэтажек города затапливает уже месяц. Жители жалуются на страшную вонь, от которой невозможно избавиться.

"Мы не можем открыть окна, задыхаемся", – говорят люди.

Однако оккупационная "власть" города проблему игнорирует.

"Каждый день звоним, а нам говорят — "ждите". Но уже месяц никто не приезжает", — рассказали возмущенные жители дома.

По информации Мариупольского городского совета, российскими обстрелами были повреждены все коммуниувции, но ремонтировать жилищно-коммунальное хозяйство некому.

"Такого количества проблем с порывами канализационных стоков в городе никогда не было, как при оккупантах. В коммунальных службах не хватает людей, потому что мало кто идет работать за низкую зарплату, которую еще постоянно задерживают. Также нет и техники", – говорится в сообщении. .

Напомним, в оккупированном Мариуполе во время раздачи пищи погиб человек. Еще более десяти человек ранены.

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