"Мы заложники политической игры": мэр города в Донецкой области заявил о разочаровании от "ОПЗЖ" и ушел в отставку

"Мы заложники политической игры": мэр города в Донецкой области заявил о разочаровании от "ОПЗЖ" и ушел в отставку

Несколько дней назад в городском совете провели обыски правоохранители.

Мэр города Часов Яр в Донецкой области Дмитрий Верзилов написал заявление о сложении своих полномочий.

Об этом он сообщил на пресс-конференции 13 августа, отмечает местное издание "ОстроВ".

Он заверил, что идет с должности, на которую был избран осенью 2020 от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», добровольно, потому что вроде бы не может выполнить тех обещаний, данных избирателям и добавил, что его отставка связана с «разочарованием действиями партии».

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«Меня подвела моя партия, мои лидеры, которые обещали помощь и поддержку, но не выполнили этого. «ОПЗЖ» преследуют какие-то свои цели, обманывает жителей Донбасса. Став мэром этого маленького городка, могу сказать, что мы все являемся заложниками какой-то политической игры», — заявил он.

После отставки Дмитрия Верзилова городом будет руководить секретарь городского совета Сергей Чаус.

Отметим, что несколько дней назад в служебных помещениях Часовоярского городского совета согласно постановлению суда сотрудники полиции и прокуратуры проводили обыски с целью выявления и фиксации сведений о преступной деятельности.

А незадолго до того суд отправил под домашний арест подозреваемого во взяточничестве заместителя городского головы Часов Яра Александра Щекодина. По данным следователей, мужчина требовал 20 000 гривен взятки за оформление сделки с горсоветом без тендера.

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