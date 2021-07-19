"Мы здесь просто плавимся": жара в Херсонской области бьет рекорды

"Мы здесь просто плавимся": жара в Херсонской области бьет рекорды

Средние температуры превышают обычные показатели.

Украину не оставляет аномальная жара. Так, в Херсонской области в последние дни жара мучит людей.

Как сообщает ТСН.ua, температура днем поднимается до +45. Конечно, такая погода влияет на самочувствие.

"Вчера было +45. Сегодня тоже. Жара не дает работать. Просыпаемся в 5 утра, чтобы успеть к 12 что-то сделать, потому что дальше невозможно. До вечера сидим в домах. Мы здесь просто плавимся. Котики тоже страдают, бедные, худые, есть не хочется ", — жалуется Галина Яковлевна, жительница села Ингулец.

ТСН.ua

Жители области говорят, что овощи на огородах просто "горят". Садоводы бросились собирать урожай.

"Не успеваем поливать. Утром дали водички, а к вечеру все высохло. В Германии заливает людей, а нас жарит", — говорит Александр, местный житель.

А херсонцы жалуются на головные боли и слабость.

"Голова болит уже два дня, хочется только воды. Ночью спать вообще невозможно. Все окна открываем, никакого эффекта. 23.00, а термометр показывает +35. Днем еще хуже. Скорее бы это лето закончилось", — сказала Юлия, жительница города Херсон .

Ранее директор Укргидрометцентра Николай Кульбида сообщал, что лето будет жарким. По его словам, в пользу такого предположения свидетельствуют данные анализа средних летних температур за последние 20 лет. По мнению Кульбиды, нынешнее лето окажется жарким несмотря на то, что май выдался достаточно прохладным и нехарактерным по температурным показателям.

Прохладнее в Украине станет уже в среду — 21 июля.

Как уберечься в жару?

В Центре общественного здоровья советуют прежде всего ограничить пребывание на солнце в период с 11 до 16 часов. Нужно быть осторожными с загаром, ведь он является признаком того, что кожа пострадала от ультрафиолетового излучения.

Надо выбирать легкую, свободную одежду светлых цветов, желательно с длинным рукавом, а также надевать солнцезащитные очки и шляпу, лучше с широкими полями, чтобы затенить лицо, уши и шею.

Не стоит пить жидкость, содержащую кофеин, алкоголь или большое количество сахара, поскольку это фактически приводит к потере большого количества жидкости. Также рекомендуют избегать очень холодных напитков, так как они могут вызвать судороги желудка.

В период жаркой погоды нужно уменьшить объем физических упражнений. Лучший способ остыть в таких условиях — принять прохладный душ или ванну.

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