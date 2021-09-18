"Мы же как Австрия": Арестович придумал новое название для Украины

Ранее спикер ТКГ предлагал название Русь-Украина.

Советник главы Офиса президента, спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович снова предложил переименовать Украину.

Вариант нового названия он высказал в интервью Politeka.

Ранее Арестович предложил название Русь-Украина. Во время программы журналист зачитывал реакцию Сети на его предложение. Один из пользователей высказал мнение о том, чтобы назвать Украину Америком. На это советник Ермака сказал: "Соединенные земли Украины можно было бы назвать".

"Там широкое самом деле пространство. Мы же как Австрия. Мы очень в этом смысле похожи на Австрию и Германию. Они меряют землями. У нас тоже надо землями мерить. У нас есть отдельные районы географически — со своей микрокультурой, со своим маленьким субэтносом, со своими обычаями, со своей историей. Землями их называть было бы в самый раз, например. Плюс — это слово (земли) близко каждому украинцу", — сказал Арестович.

Как сообщалось ранее, Алексей Арестович заявил, что Украину нужно переименовать в Русь-Украину, чтобы забрать у России право на историю и наследие Киевской Руси.

В свою очередь, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков раскритиковал идею советника руководителя Офиса президента. По словам председателя парламента, Украина сегодня действительно нужны изменения, реформы, но ей точно не нужна смена названия.

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