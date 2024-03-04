"Мы же при Януковиче жили и работали": в учреждении Минздрава – скандал из-за назначения редактора канала Медведчука

Пятеро сотрудников отдела коммуникаций государственного учреждения "Центр общественного здоровья" при Министерстве здравоохранения уволились после того, как руководительницей отдела назначили бывшую шефредактор телеканала ZIK, принадлежавший предателю Украины Виктору Медведчуку, Дарью Гордийко.

Об этом в соцсети сообщила одна из коммуникационниц Антонина Доломанжи.

По ее словам, вместе с коллегами они пытались донести руководству недопустимость пребывания Гордийко на руководящей должности в государственном учреждении во время войны с Россией.

“Руководство, к сожалению, нас слышать не захотело. "ЦОС — аполитическая организация", как нам заявили, и прошлое и политические взгляды этого человека руководство не интересуют. Вы слышали это? Государственное учреждение в стране, воюющей с Россией, – аполитичное. У меня такое не укладывается в уме. Следовательно, все коммуникационники приняли решение об уходе с ЦОС”, – отметила Доломанжи.

По ее словам, Гордийко назначили 22 января 2024 года, и она сразу не рассказывала, где работала до этого.

“Вспоминала только "Прямой". О ZIK не говорила", – рассказала бывшая сотрудница.

Она добавила, что о предыдущих местах работы Гордийко коммуникационщики узнали сами. Однако не только прошлое главы канала Медведчука так смутило сотрудников отдела коммуникаций государственного учреждения.

"Несколько недель мы пытались понять, адекватный ли он человек вообще. Надеялись, что он как-то оправдается. Но убедились в обратном", — говорит Антонина.

По ее словам, у Гордейко не было опыта в коммуникациях, и она не понимала, что делает команда.

"Вмешивалась во все, замедляя и отменяя многие процессы. Поэтому это назначение выглядит еще более странным", — пояснила коммуникационница.

Также Доломанжи добавила, что в феврале 2024 команда коммуникационщиков обратилась в отдел HR учреждения и рассказали им обо всех их претензиях.

“В четверг, 29 февраля, у нашего коллектива состоялась встреча с новым гендиректором Михаилом Росадой (Гордийко назначала другая гендиректор – Людмила Черненко, которая уволилась в феврале). Он начал встречу с заявлений о якобы нашей непрофессионализме, распространении "интриг и слухов", а также сказал, что "мы при Януковиче же все жили и работали и ничего". Потом он начал нас обвинять в том, что у нас тоже есть сомнительный бэкграунд”, – рассказала Антонина Доломанджи.

Заместитель гендиректора Ольга Гвоздецкая, по словам Антонины, заявила, что "ЦОС — аполитическая организация".

“После этого мы в шоке ушли. И через несколько часов написали заявления на увольнение. В общей сложности уволились пять коммуникационников”, – добавила Доломанджи.

Эксглавная специалист по коммуникациям Центра общественного здоровья Минздрава Украины Оксана Кучерява в комментарии Института массовой информации отметила недопустимость таких назначений:

"Отдел коммуникаций Центра увольняется почти полным составом из-за несогласия с назначением на должность руководителя человека, который приложил немало усилий к распространению российской пропаганды и откровенно продвигал нарративы и агентов Кремля, работая одним из топ-менеджеров канала ZIK. Коллектив отдела коммуникаций великой войны людей, работавших на враге".

На телефонные звонки представительнице ИМИ Дарья Гордийко пока не ответила.

Напомним, в 2019 году телеканал ZIK купил соратник политика-предателя Виктора Медведчука Тарас Козак, который также является владельцем телеканалов NewsOne и "112 Украина".

Сразу после известия о продаже ZIK с канала уволился ряд топ-менеджеров и журналистов. Впоследствии журналисты, еще остававшиеся на ZIK, начали заявлять о введении там цензуры.

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