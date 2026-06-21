"Мы живем от атаки к атаке, а не от спасибо к спасибо": Зеленский резко обратился в Польшу

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Без Украины и ее армии никто не сможет защитить Польшу, поэтому руководству в Варшаве стоит немного изменить подход и строить прагматические отношения с Киевом, который сегодня держит европейский фронт.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью телеведущей ТСН Алле Мазур, комментируя острый дипломатический кризис между странами и намерения польского коллеги Кароля Навроцкого отобрать у него высшую государственную награду.

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Зеленский подчеркнул, что современные лидеры должны заботиться о международной дружбе и защите интересов здесь и сейчас, а не превращать политику в споры вокруг прошлого.

«Я — Владимир Зеленский. Не князь Владимир, мы не о больших исторических фигурах, что было в прошлом. Мы должны думать о сегодня. Я сейчас президент, сейчас защищаю интересы государства своего. Мы должны думать о международной дружбе. А Кароль, это не должность его, это его имя, верно? У него же не монархия, а демократия, поэтому нужно немного строить отношения с Украиной, которая защищает сегодня Европу, включая Польшу», — подчеркнул президент.

«Без Украины защищенной Польши больше нет»

Глава государства отметил, что Украина никогда не избегала тяжелых разговоров, однако реалии безопасности сегодня должны быть на первом месте для обеих столиц.

«Кроме исторических вопросов, которые мы, кстати, открыто проговариваем, есть уважение и по сей день, и к нашей армии, и к будущему. Без Украины Польшу никто не сможет защитить. Просто невозможно, если Украины нет, защищенной Польши нет больше», — констатировал Владимир Зеленский.

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«Мы не живем от „спасибо“ до „спасибо“»

Комментируя упреки польских политиков относительно якобы недостаточной благодарности со стороны Киева, Президент отметил, что украинцы всегда будут помнить первые дни полномасштабного вторжения и скорую совместную работу с тогдашним польским лидером Анджеем Дудой.

«Мы очень быстро работали для того, чтобы помогать народу. Люди уезжали, заезжали. Мы помним те времена и мы действительно украинский народ благодарны полякам, которые помогли», — отметил Глава государства.

Однако сейчас страна находится в совершенно других реалиях, где ежедневная защита жизни является приоритетом, а не ритуальными дипломатическими реверансами.

«Мы благодарны, но… мы с вами живем как? От атаки к атаке. Мы не живем от „спасибо“ до „спасибо“. И всем нужно смириться. Мы благодарны. Мы не можем просыпаться и видеть, как солнышко встает, и думать, что надо же не забыть сегодня всех поблагодарить. Просто люди гибнут. Можно ли мы между благодарностями еще защищать всех вас? Ну да, на всякий случай, — эмоционально добавил украинский лидер.

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Третья сторона конфликта

Зеленский также напомнил известную истину о том, что от ссор между союзниками всегда выигрывает третья сторона, и в этом случае выгоду уже извлекает Кремль. По словам Президента Украины, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев уже успел воспользоваться ситуацией и цинично поблагодарил польского лидера за раскол в отношениях с Киевом.

«Медведев поблагодарил. Снова о благодарности — поблагодарил лично президента Навроцкого за это», — резюмировал Владимир Зеленский.

Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий объявил, что решил лишить президента Украины ордена Белого орла из-за указа Владимира Зеленского о наименовании подразделения Вооруженных сил в честь «героев УПА». В ответ Зеленский отправил в Польшу Орден Белого Орла «Новой почтой».

Также вечером 20 июня президенты Украины Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко прибегли к беспрецедентному дипломатическому демаршу, официально заявив о возвращении Польши своих орденов Белого Орла.

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