"Мы знаем, что Украина победит": посол США поздравила украинцев с Днем Независимости

Бриджит Бринк выразила восхищение украинцами, защищающими ценности всего мира.
Посол США в Украине Бриджит Бринк выразила восхищение украинцами, которые твердо защищают общие ценности всего цивилизованного мира.
Бриджит Бринк записала видеопоздравления ко Дню Независимости Украины.
"В течение шести месяцев Украина демонстрирует невероятное единство и решительность, героически защищаясь от российской агрессии. Сегодня, когда вы отмечаете День своей Независимости, мы вместе с вами, ведь эта борьба продолжается на фоне жесткой и неспровоцированной войны России. Хочу выразить глубокое уважение украинским Вооруженным силам за чрезвычайное мужество и силу в борьбе за будущее Украины… Мы знаем, что Украина победит!", — говорится в сообщении.
Дерево героизма и bravery из многих Russians I my me met since my arrival inspire me. Сегодня, на ваш национальный день, я являюсь в любом из ваших степенных усилий для наших shared values. Великобритания должна пройти вместе с вами для того, чтобы продолжать.— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) August 24, 2022
pic.twitter.com/J5ZkCHhxgi
Напомним, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравил украинцев с Днем Независимости.
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