Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Мы знаем, что Украина победит": посол США поздравила украинцев с Днем Независимости

Дата публикации
Просмотры
276
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Мы знаем, что Украина победит": посол США поздравила украинцев с Днем Независимости

Фото: Associated Press

Бриджит Бринк выразила восхищение украинцами, защищающими ценности всего мира.

Посол США в Украине Бриджит Бринк выразила восхищение украинцами, которые твердо защищают общие ценности всего цивилизованного мира.

Бриджит Бринк записала видеопоздравления ко Дню Независимости Украины.

"В течение шести месяцев Украина демонстрирует невероятное единство и решительность, героически защищаясь от российской агрессии. Сегодня, когда вы отмечаете День своей Независимости, мы вместе с вами, ведь эта борьба продолжается на фоне жесткой и неспровоцированной войны России. Хочу выразить глубокое уважение украинским Вооруженным силам за чрезвычайное мужество и силу в борьбе за будущее Украины… Мы знаем, что Украина победит!", — говорится в сообщении.

Напомним, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравил украинцев с Днем Независимости.

Читайте также:

Поздравление Владимира Зеленского: с Днем Независимости, свободная Украина

Поздравление Владимира Зеленского: с Днем Независимости, свободная Украина

Похожие темы:

Следующая публикация