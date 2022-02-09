"Мы знаем фамилии": Кулеба прокомментировал возможность переговоров с главарями "ДНР" и "ЛНР"

"Мы знаем фамилии": Кулеба прокомментировал возможность переговоров с главарями "ДНР" и "ЛНР"

Глава МИД Украины заявил, что украинская сторона по делу мирного урегулирования на Донбассе будет общаться только с представителями России.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отрицал возможность проведения прямых переговоров с главарями "ДНР" и "ЛНР" и назвал фамилии двух человек, с которыми "нужно работать" для мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства сообщил на брифинге в среду, 9 февраля.

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"Мы не планируем вести переговоры с предводителями ОРДЛО... Мы прекрасно знаем фамилии людей, с которыми нужно работать, — это господин Козак в нормандском формате и господин Грызлов как глава российской делегации в Трехсторонней контактной группе. Все остальные, какие у них там ФИО – это нас не интересует", – заявил Кулеба.

Напомним, ранее глава украинского МИД сообщил, что Украина не пойдет на российский вариант исполнения Минских соглашений.

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