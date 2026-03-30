"Мяч на стороне США и России": Зеленский о подготовке трехсторонней встречи

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам в трехстороннем формате (Украина — США — РФ) на любой нейтральной площадке. Несмотря на определенные разногласия между Вашингтоном и Москвой по поводу места проведения встречи, глава государства не считает ситуацию «тупиком».

Об этом Владимир Зеленский сообщил в разговоре с журналистами 30 марта.

Локационные споры и влияние Ирана

По словам президента, трехсторонняя встреча откладывается из-за смещения фокуса внимания Соединенных Штатов на события в Иране. Кроме того, стороны пока не пришли к согласию относительно места проведения переговоров: США предложили встречу на своей территории, Украина поддержала этот вариант. Однако Россия отказалась ехать в Америку, предлагая Турцию или Швейцарию.

Американская сторона пока не готова к выезду своей переговорной группы за пределы страны.

«Мы готовы встречаться в любом формате, в любом месте, кроме России и Белоруссии. Мы готовы поддержать и США, и встречу в Швейцарии или Турции — там, где партнеры будут готовы. Сейчас мяч на стороне Соединенных Штатов и России», — подчеркнул Зеленский.

Дипломатический трек: «Сдаваться должна Россия»

Президент выразил благодарность европейским партнерам и представителям США, которые продолжают держать вопросы войны в Украине в приоритете, несмотря на другие мировые вызовы. Он подчеркнул, что, несмотря на сложность процесса, Украина не планирует отступать от дипломатического пути.

«Я не считаю, что у нас есть тупик. Тупик — это будто нам нужно показаться и расслабиться. Пусть Россия, кажется, мы не будем. Мы должны организовать трехстороннюю встречу и идти дальше по дипломатическому треку», — заявил глава государства.

Владимир Зеленский также выразил надежду, что возможность проведения такой встречи появится уже в ближайшие недели.

Напомним, ранее Зеленский сообщил, что Украина может получить гарантии безопасности от США только при выводе войск из Донбасса. Президент предупредил о рисках для Украины и Европы в случае отказа от оборонных позиций на Донбассе.