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- Украина
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"Мясник в Кремле хочет войны": Латвия отреагировала на ночную атаку РФ
Москву следует принуждать к миру, отмечает политика.
Ночная ракетная атака РФ против Украины стала очередным доказательством того, что глава Кремля Владимир Путин намерен продолжать войну.
Об этом заявила министерша иностранных дел Латвии Байба Браже в сети Х.
"Сработать может только мир благодаря силе. Россию нужно принуждать к миру, и усиливать способность Украины обороняться. Сегодняшняя масштабная атака против украинских гражданских доказывает, что мясник в Кремле хочет войны. Никаких намеков на мир нет", - подчеркнула она.
Напомним, этой ночью РФ мощно ударила дронами, баллистикой и "Калибрами". Последствия фиксируют в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Житомирской, Запорожье и Хмельнитчине.