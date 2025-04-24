"Мясник в Кремле хочет войны": Латвия отреагировала на ночную атаку РФ

Удар РФ по Киеву / © Associated Press

Реклама

Ночная ракетная атака РФ против Украины стала очередным доказательством того, что глава Кремля Владимир Путин намерен продолжать войну.

Об этом заявила министерша иностранных дел Латвии Байба Браже в сети Х.

"Сработать может только мир благодаря силе. Россию нужно принуждать к миру, и усиливать способность Украины обороняться. Сегодняшняя масштабная атака против украинских гражданских доказывает, что мясник в Кремле хочет войны. Никаких намеков на мир нет", - подчеркнула она.

Реклама

Напомним, этой ночью РФ мощно ударила дронами, баллистикой и "Калибрами". Последствия фиксируют в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Житомирской, Запорожье и Хмельнитчине.

Дата публикации 10:04, 24.04.25 Количество просмотров 50 Жительница Киева поделилась пережитым во время атаки