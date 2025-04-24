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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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"Мясник в Кремле хочет войны": Латвия отреагировала на ночную атаку РФ

Москву следует принуждать к миру, отмечает политика.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Удар РФ по Киеву

Удар РФ по Киеву / © Associated Press

Ночная ракетная атака РФ против Украины стала очередным доказательством того, что глава Кремля Владимир Путин намерен продолжать войну.

Об этом заявила министерша иностранных дел Латвии Байба Браже в сети Х.

"Сработать может только мир благодаря силе. Россию нужно принуждать к миру, и усиливать способность Украины обороняться. Сегодняшняя масштабная атака против украинских гражданских доказывает, что мясник в Кремле хочет войны. Никаких намеков на мир нет", - подчеркнула она.

Напомним, этой ночью РФ мощно ударила дронами, баллистикой и "Калибрами". Последствия фиксируют в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Житомирской, Запорожье и Хмельнитчине.

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