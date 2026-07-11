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Мясо, колбаса и другие продукты: майор разворовывал продукты для военных — его строго наказали
Майор получил 10 лет за хищение еды для бойцов ВСУ.
Начальник тыла одного из учебных подразделений ВСУ приговорен к 10 годам лишения свободы за хищение продуктов, предназначенных для питания военных.
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
По данным обвинения, при приготовлении блюд в столовой использовали меньше продуктов, чем отмечалось в бухгалтерских документах. Излишки — мясо, крупы, сахар, масло, колбасные изделия, яйца и масло — забирали и продавали гражданским.
Начальник тыла лично вывозил продукты с территории подразделения на своем автомобиле.
С июня 2024 по январь 2025 правоохранители зафиксировали 59 таких эпизодов. Ущерб государству составляет около полумиллиона гривен.
В январе 2025 года чиновника разоблачили и задержали. Злоумышленника признали виновным присвоение военного имущества в условиях военного положения.
Ему назначено наказание — 10 лет лишения свободы с лишением воинского звания «майор». Дело начальницы столовой, которая, по данным обвинения, действовала вместе с ним, находится на рассмотрении суда.
О какой именно воинской части идет речь, правоохранители не уточняют. Но поскольку обвинения выдвигали прокуроры Деснянской специализированной прокуратуры, а досудебное расследование осуществляло ГУНП в Черниговской области, можно предположить, что речь идет об известном учебном центре «Десна».
Ранее в Третьей штурмовой рассказали о скандале с хищением продуктов в воинской части, известной как «Десна». Судя по контексту, речь идет именно об описанном выше деле.