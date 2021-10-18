Мышиный помет, неизвестна продукция и отсутствие горячей воды: в школах Черновцов обнаружили антисанитарию

Школы должны устранить все нарушения.

В Черновцах и области в большинстве школьных пищеблоков специалисты обнаружили несоблюдение санитарных норм.

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Об этом сообщили в ГУ Госпродспоживслужбы в Черновицкой области, пишет АСС.

Так, большинство школьных пищеблоков в Черновцах нуждается в ремонте. Там обнаружили антисанитарию. В частности, в одной из школ был найден мышиный помет. Среди распространенных нарушений — некачественное мытье и дезинфекция оборудования, отсутствие горячей воды.

"Также не ведется борьба с вредителями, нет контроля за температурными режимами в холодильниках при хранении пищевых продуктов, в холодильниках хранится продукция неизвестного происхождения без маркировки. До сих пор остается много вопросов и к требованиям санитарного законодательства: отсутствуют сведения о проведении генеральных уборок с применением дезинфицирующих средств, инвентарь для уборки не маркирован", — сказала начальница ГУ Госпродспоживслужбы в Черновицкой области Анжела Косован.

В Госпродспоживчслужбе составили протоколы о нарушениях и дали школам время, чтобы устранить их.

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