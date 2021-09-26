"Мысли субъективные": инфекционист объяснил украинцам, есть ли разница между эффективностью вакцин против коронавируса

"Мысли субъективные": инфекционист объяснил украинцам, есть ли разница между эффективностью вакцин против коронавируса

Все вакцины одинаково эффективно избавляют от тяжелого течения заболевания и смерти от последствий коронавируса.

Вакцина против коронавируса от китайской компании Sinovac под названием CoronaVac изготовлена традиционным способом, проверенным в течение десятилетий, что является ее преимуществом. Другие используемые вакцины, хотя и имеют официальное одобрение, сделанные на основе инновационных технологий. Но все

Об этом рассказал доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой детских инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца Сергей Крамарев в комментарии OBOZREVATEL.

Специалист отметил, что все без исключения вакцины против COVID-19 одинаково эффективно избавляют от тяжелого течения заболевания и смерти. Поэтому, по его словам, "не имеет значения, какую вакцину выбрать".

"Вакцины разные по своему составу, различные по технологии производства, но результат у них один и тот же: выработка иммунитета против коронавируса. Вакцина CoronaVac изготовлена с помощью традиционного способа производства, который оправдал себя на протяжении десятков лет. Все остальные вакцины инновационные. Но сегодня никто не сможет сказать, что лучше", — пояснил он.

Крамарев заверил, что все оценки той или иной вакцины с точки зрения их эффективности или безопасности являются субъективными, поскольку не основаны на научных исследованиях.

"Мысли субъективные. Конечно, определенные основания есть, но в принципе никто ничего конкретно не скажет. Просто потому что не знает", — уточнил он.

Ранее в Минздраве сообщили, что в Украине за последние три месяца подавляющее большинство госпитализированных с коронавирусом были без прививки. Таких пациентов — 98.1%.

Как сообщалось, правительство поддержало внедрение обязательной вакцинации от коронавируса работников учебных заведений, работников министерств, органов власти и местных государственных администраций.

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