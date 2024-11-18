На "1+1 Украина" покажут сериал "Батьківський комітет" о спасении детей, что оказались в оккупации

Уже вскоре, 23 ноября, в 19:00 на "1+1 Украина" состоится премьера сериала "Батьківський комітет".

Это история об украинцах, которые противостоят принудительной депортации детей с временно оккупированных территорий в Россию. Действия сериала происходят в небольшом городке на левом берегу Днепра, оккупированном россиянами.

Кадр из сериала "Батьківський комітет" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Главная героиня — заведующая детсадом Оксана Заброда, женщина с принципиальной проукраинской позицией. Проведя месяцы в подвале, она из бунтарки превращается в серую мышку, пытаясь выжить в условиях оккупации. Но когда Оксана узнает, что ее дочь, которая находится в лагере в Крыму, может быть принудительно депортирована в Россию, она решает действовать. Под прикрытием "родительского комитета" вместе с другими родителями, рискуя собственной жизнью и свободой, Оксана пытается остановить депортацию детей из своего оккупированного города.

Кадр из сериала "Батьківський комітет" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

По информации уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, по состоянию на ноябрь 2024 года Россия принудительно вывезла 19 546 детей. Эта цифра не окончательная, ведь подсчет усложняет, в частности, то, что часть из них перевозили не в Россию, а на оккупированную территорию Украины, которая до сих пор остается неподконтрольной. 17 марта 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест путина с привлечением к уголовной ответственности за незаконную депортацию и перемещение населения (в том числе детей) с оккупированных территорий Украины в Россию.

Кадр из сериала "Батьківський комітет" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

В главных ролях – Екатерина Варченко, Надежда Хильская и Артемий Егоров. Также зрители увидят Александра Печерицу, Екатерину Вишневую, Олега Савкина.

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