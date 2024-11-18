На "1+1 Украина" покажут сериал "Батьківський комітет" о спасении детей, что оказались в оккупации

Уже известна дата премьеры.
Уже вскоре, 23 ноября, в 19:00 на "1+1 Украина" состоится премьера сериала "Батьківський комітет".
Это история об украинцах, которые противостоят принудительной депортации детей с временно оккупированных территорий в Россию. Действия сериала происходят в небольшом городке на левом берегу Днепра, оккупированном россиянами.
Главная героиня — заведующая детсадом Оксана Заброда, женщина с принципиальной проукраинской позицией. Проведя месяцы в подвале, она из бунтарки превращается в серую мышку, пытаясь выжить в условиях оккупации. Но когда Оксана узнает, что ее дочь, которая находится в лагере в Крыму, может быть принудительно депортирована в Россию, она решает действовать. Под прикрытием "родительского комитета" вместе с другими родителями, рискуя собственной жизнью и свободой, Оксана пытается остановить депортацию детей из своего оккупированного города.
По информации уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, по состоянию на ноябрь 2024 года Россия принудительно вывезла 19 546 детей. Эта цифра не окончательная, ведь подсчет усложняет, в частности, то, что часть из них перевозили не в Россию, а на оккупированную территорию Украины, которая до сих пор остается неподконтрольной. 17 марта 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест путина с привлечением к уголовной ответственности за незаконную депортацию и перемещение населения (в том числе детей) с оккупированных территорий Украины в Россию.
В главных ролях – Екатерина Варченко, Надежда Хильская и Артемий Егоров. Также зрители увидят Александра Печерицу, Екатерину Вишневую, Олега Савкина.
Читайте также:
- Анджелина Джоли впервые за длительное время показалась на публике с 16-летним сыном – копией Брэда Питта
- Лилия Ребрик показалась с тремя доченьками-красавицами и рассекретила, как с ними проводила время в Киеве
- Кэтрин Зета-Джонс в годовщину брака с Майклом Дугласом показала, какой была их свадьба 24 года назад