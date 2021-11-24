На 10 дней стал бездомным: под Запорожьем женщина быстренько успокоила буянившего сожителя.

На 10 дней стал бездомным: под Запорожьем женщина быстренько успокоила буянившего сожителя.

Прибывшие по вызову правоохранители составили на мужчину протокол.

В Мелитополе Запорожской области женщина не стала терпеть обиды и брань сожителя и пожаловалась на него "куда следует". На обидчика составили админпротокол и запретили ему приближаться к женщине и находиться с ней в одной квартире в течение 10 дней.

Об этом сообщает пресс-служба Мелитопольского районного управления полиции.

Вчера, 23 ноября в полицию Мелитополя поступило сообщение от 32-летней женщины, проживающей в многоэтажке на улице Ярослава Мудрого, о том, что ее сожитель совершил ссору и буянит.

На место происшествия прибыла мобильная группа по противодействию домашнему насилию. Полицейские выяснили, что 28-летний сожитель женщины употреблял в ее адрес нецензурную брань и угрожал ее убить.

На нарушителя составили админпротокол за совершение домашнего насилия и наложили запретительное предписание, которое не позволяет обидчику заходить и находиться в помещении, где проживает женщина и где она находится, в течение 10 суток.

"Всего за 10 месяцев 2021 года в Мелитопольский РУП поступило 1492 обращения относительно фактов насилия на территории города Мелитополь и Мелитопольского района. Привлечено к административной ответственности по ст. 173-2 КУоАП 354 человека. Полицейскими составлено 402 запрещенные предписания".

Напомним, что в Хмельницкой области к 15 годам лишения свободы приговорили мужчину, который годами пытал и насиловал своих родных детей.

Читайте также: