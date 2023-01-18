На 101-м году жизни скончался легендарный командир УПА Мирослав Симчич

Мирослав Симчич провел 32,5 года в советских концлагерях и вышел на свободу только в 1985 году.

Сегодня, 18 января, скончался сотенный УПА, Герой Украины Мирослав Симчич "Кривонос", проведший 32 года своей жизни в советских концлагерях.

Об этом сообщила глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук.

"5 января этого года он отметил свой 100-летний юбилей. За свою долгую жизнь Мирослав Симчич пережил более 32 лет концлагерей. Однако его не сломали жестокие пытки. Свой жизненный путь он посвятил борьбе за независимость Украины", – отметила Онищук. .

Фото: Фото из социальных сетей

Что известно о Мирославе Симчиче

Мирослав Симчич родился 5 января 1923 года в селе Вижный Березов на Ивано-Франковщине. В 19-летнем возрасте вступил в ряды ОУН.

Симчич прославился благодаря успешному бою за Космач в январе 1945 года. Тогда около 200 упивцев под его руководством уничтожили карательный отряд НКВД, насчитывавший более 400 человек.

"В то время уже была организована достаточно серьезная военная сила: 16 сотен, от 180 до 220 человек, хорошо вооружены. Нам наша разведка дала знать из области о готовящемся нападения на Космач. Наше командование решило их не пустить. Мы долго шли, зашли до села Рушир, а это где-то 6 километров от Космача. Я посмотрел – место прекрасное: с одной стороны – дорога и мост через реку. Мы решили: если этот мост разобрать, то большевики не смогут проехать в Космач, и нужно их остановить. Первая машина чуть не влетела в обрыв, где мы разбрасывали мост, подошло так четыре машины, одна за другой, грузовые машины с солдатами, легковая с командованием, с генерал-майором Дергачевым, сколько там пало живых и кто там был из генералов, я узнал лишь в 1968 году, когда меня вторично арестовали. Там тогда пало 386 убитых энкаведистов и 50 тяжелораненых умерли в Коломые и в Ивано-Франковске в госпиталях", – рассказывал легендарный упивец изданию "Радио Свобода".

Был задержан в 1948 году. Был на 25 лет лишения свободы, однако в 1956 году срок сократили.. В 1963 году Симчича освоодили. Второй раз Героя арестовали в 1968 году. В общей сложности он провел 32,5 года в советских концлагерях и вышел на свободу только в 1985 году.

Мирослава Симчича официально реабилитировали только в 2017 году. В октябре 2022 года Мирославу Симчичу присвоили звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".

В марте 2022 года, в начале полномасштабного вторжения РФ Симчич отмечал, что наше государство выстоит в борьбе с оккупантами и победит.

"Это неправда, что мы слабее России. Мы выстоим и справимся. И дадим России так в лоб, что она больше не поднимется. Я был больше 30 лет в концлагерях и изучил их (россиян — Ред.) психологию. Это люди, у которых нет ни совести, ни чести, никаких человеческих примет. Только одна сила может их убедить", — говорил легендарный певец.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области умерла 94-летняя связная УПА Параска Гальчук.