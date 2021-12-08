На 1400-километровой Дороге Единства завершается "Большая стройка"

В настоящее время ремонт самой длинной дороги страны – трассы М-30 Стрый-Изварино – продолжается одновременно в восьми областях и должен быть окончен до конца года.

Маршрут, известный как "Дорога Единства", создают по программе Президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщается в материале "РБК-Украина".

Новая трасса была образована в апреле путем объединения двух существующих на тот момент автодорог: М-12 Стрый – Знаменка и М-04 Знаменка – Изварино.

"Такой длинной трассы в Украине еще не было. Она проходит через 10 областей и, будто нить, сшивает всю страну от Львовской до Луганской области. Общая протяженность "Дороги Единства" – 1392,3 км", – говорится в публикации.

Название трассы М-30 символично: дорогу назвали так по случаю 30-летия Независимости Украины.

"Вся наша философия направлена на объединение Украины и именно об этом инфраструктура. Мы хотим объединить запад и восток одной большой скоростной дорогой", – подчеркивал ранее президент Владимир Зеленский.

В рамках инициированной им программы "Большая стройка" часть трассы была восстановлена еще в прошлом году. По данным замглавы ОП и координатора этой инфраструктурной программы Кирилла Тимошенко, в 2021 году ремонты охватили около 630 км, включая мосты и путепроводы.

В Укравтодоре сообщили, что по состоянию на сегодняшний день готовы уже 600 км. Работы продолжаются во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Донецкой областях.

"Дорожники делают трассу почти вплотную к линии фронта – до Покровска Донецкой области, потому что 200 км "Дороги Единства" расположены на временно оккупированных территориях. Таким образом, программой президента Зеленского заявлен амбициозный гештальт: кусок до Изварино в Луганской области доделать после того, как временно оккупированная территория вернется под контроль Украины", - говорится в материале.

По завершению работ трафик на трассе будет достигать 40-50 тыс. автомобилей, это не только позволит сократить время в пути из Львовской в Луганскую область по меньшей мере на 3 часа, но и разгрузит автодороги М-06 Киев – Чоп и М-03 Киев – Харьков – Довжанский.

"Альтернативный путь – М-30 – позволит ослабить транспортную нагрузку этих самых больших дорог", – отметил замглавы Укравтодора Андрей Ивко.

Как ранее сообщалось, в планах программы "Большая стройка" до конца 2024 года – восстановить и построить 24 тыс. км автодорог по всей Украине.