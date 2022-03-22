На 35 млн грн: в Закарпатье национализируют 30 российских цистерн со сжиженным газом

На 35 млн грн: в Закарпатье национализируют 30 российских цистерн со сжиженным газом

Еще два таких вагона нашли в Ивано-Франковской области и решают, что с ними делать.

На Закарпатье национализируют 29 российских вагонов-цистерн по транспортировке горюче-смазочных материалов на 35 млн грн, принадлежащих одному из предприятий России.

Соответствующее решение инициировало украинское Бюро экономической безопасности, сообщили в его пресс-службе.

"По итогам проверок предприятий, занимающихся транспортировкой горюче-смазочных материалов в городе Мукачево Закарпатской области сотрудники БЭБ установили имущество одного из предприятий Российской Федерации", – говорится в сообщении.

Отметим, что речь идет о 29 вагонах-цистернах для транспортировки сжиженного газа общей стоимостью 1,16 млн дол.

В то же время в Ивано-Франковске обнаружили еще два вагона, которыми по адресу одного из предприятий также доставлялись горюче-смазочные материалы из РФ. На сегодняшний день они расположены на одной из станций Львовской железной дороги.

"После подтверждения владельца, будет инициироваться вопрос принудительного изъятия", — отметили в Бюро.

Напомним, 15 марта "Укрзализныця" приступила к национализации российских вагонов, расположенных на территории Украины.

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