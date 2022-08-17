На 350 млн грн: в Украине суд арестовал имущество принадлежащего россиянину предприятия

Суд наложил арест на корпоративные права и недвижимость предприятия, являющегося одним из крупнейших производителей полуфабрикатов на территории Украины. Общая сумма арестованного – более 350 млн грн.

Бенефициарным, то есть конечным, собственником этого предприятия является гражданин России.

Об этом Офис генпрокурора сообщил 17 августа.

По данным следствия, работая на территории Украины, это предприятие на протяжении 2019-2021 годов уклонилось от уплаты налогов на 150 млн грн.

По этому факту правоохранители проводят досудебное расследование в уголовном производстве по уклонению от уплаты налогов и растрате имущества.

В рамках расследования суд арестовал недвижимость и корпоративные права предприятия. Сейчас решается вопрос о передаче арестованного имущества в управление АРМА.

Напомним, ранее в Ивано-Франковской области были арестованы активы российских компаний более чем на 200 млн грн.

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