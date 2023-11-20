На 98-м году ушла из жизни легендарная деятельница УПА Анна Зелена

На 98-м году ушла из жизни легендарная деятельница УПА, волынянка Анна Зелена (Абрамчук). Женщина была главной героиней фильма "Путь поколений".

Об этом сообщил режиссер Михаил Ухман.

"Я прошу власть Волыни, общественных деятелей, реконструкторские клубы, бойцов ВСУ и неравнодушных людей — почтить память Анны Зеленой, подруги Гивы, связной полковника УПА — Клима Савура. Вечная память, дорогая госпожа Анна. Простите, что Вы не дожили до вожделенной Вами победы. Царство небесное", – написал режиссер

Как написал общественный деятель, боец ВСУ Сергей Приходько: "Не стало главной героини нашего фильма "Путь поколений" нашей Анны Йоновны. Человек Легенда и Человек Эпоха. За все годы независимости Украины не признана Украиной как борец за ее независимость...".

Что известно о Анне Зеленой

Анна Ионовна Зелена родилась 20 апреля 1927 года в селе Скулин, Ковельского района Волынской области, и росла самой младшей в семье Абрамчуков. Кроме нее, родители воспитывали еще братика Данилко и сестричку Маричку.

Женщина окончила два класса польской школы. Родное село Анны немецкие оккупанты в 1942 году сожгли дотла.

В 15 лет Анна стала связной УПА. Сначала была участницей диверсионной группы Сергея Дятла (сотенного Дяченко), затем – личной связной Дмитрия Клячковского, командира группы УПА-Север.

Вместе с другими девушками помогала повстанцам – собирала полотно, резала его, сшивала и делала бинты. Женщины, имевшие швейные машинки, шили одежду, красили ее в дубовой коре.

Анна в косы заплетала зашифрованные письма – грипсы, и носила их в села Облапы, Доротище.

По доносу ее арестовали 10 июня 1945 года. Военный трибунал приговорил Анну к 10 годам каторги и 5 лишениям гражданских прав. Наказание отбывало в Норильске. Была участницей восстания политзаключенных в 1953 году, во время которого получила тяжелое огнестрельное ранение.

После продолжительного лечения получила инвалидность. В связи с этим была освобождена в 1955 году. В родном селе жить не разрешили, выселили в Днепропетровскую область. Там за городом Анна Зелена жила в однокомнатной квартире с мамой и дочерью. Работала дояркой в сельскохозяйственной артели меньше года. Через год вернулась в родное село Скулин на Волыни.

Напомним, на 101-м году жизни скончался легендарный командир УПА Мирослав Симчич.

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