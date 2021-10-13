На админгранице с аннексированным РФ Крымом свое функционирование прекращает КПВВ "Чаплинка"

На админгранице с аннексированным РФ Крымом свое функционирование прекращает КПВВ "Чаплинка"

КПВВ прекращает работу в соответствии с распоряжением главы Херсонской облгосадминистрации.

КПВВ "Чаплинка" на админгранице с временно оккупированным Россией Крымом с 19 октября прекращает функционирование.

Об этом сообщается на Facebook-странице Офиса омбудсмена.

"Согласно распоряжению главы Херсонской областной государственной администрации от 08.10.2021 № 992 "О прекращении функционирования контрольного пункта въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее "Чаплинка" с 19 октября 2021 года прекращает свое функционирование КПВВ "Чаплинка"", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для пересечения админграницы с временно оккупированной территорией АРК гражданам необходимо планировать свои маршруты движения через КПВВ "Каланчак" или "Чонгар".

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