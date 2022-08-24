На Аллее смелости в Киеве написали имя Бориса Джонсона: фото

Имя Бориса Джонсона появилось на Аллее смелости в Киеве.

На Аллее смелости в столице Украины отчеканили имя премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, посетившего Украину в День Независимости.

На Аллею смелости сегодня, 24 августа, прибыл премьер Великобритании вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Борис Джонсон в Киеве на День Независимости, фото/Обозреватель

Как уже сообщалось, в День Независимости Украины премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев. Во время этого визита глава государства Владимир Зеленский вручил Борису Джонсону Орден Свободы, назвал его другом Украины и поблагодарил за поддержку страны с первых дней полномасштабной российской агрессию и за устойчивое отстаивание интересов Украины на международной арене.