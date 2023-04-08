На антарктической станции "Академик Вернадский" произошла пересменка

Прибывшие на станцию зимовщики в течение года будут осуществлять геофизические, метеорологические и биологические исследования.

На украинской антарктической станции "Академик Вернадский" 28 бригада зимовщиков начала работу. Полярники и полярницы 27-й украинской антарктической экспедиции (УАЭ) в пятницу, 7 апреля, отправились домой.

Также в Украину возвращаются участники сезонного отряда, выполнявшие технические и научные задания на протяжении нескольких месяцев, сообщает пресс-служба Национального антарктического научного центра.

28-я УАЭ, которая начала работу на станции, в течение года будет осуществлять геофизические, метеорологические и биологические исследования, а также обеспечивать жизнедеятельность станции.

28-я украинская экспедиция начала работу в Антарктиде

28-я украинская экспедиция начала работу в Антарктиде

Как известно, второй год подряд зимовщикам на станцию помагает добраться украинский научно-исследовательский ледокол "Ноосфера". В марте из Чили он доставил на станцию новую группу исследователей, а также годовой запас продуктов, горючего и других необходимых вещей.

Теперь 27-я бригада на корабле отправилась в Южно-Африканскую Республику. Вместе с украинскими полярниками на борту будут и польские исследователи Антарктиды. Все они из Кейптауна улетят в Польшу, а оттуда украинцы на наземном транспорте будут возвращаться на родину.

Ранее мы сообщали, что украинские полярники рассказали, как растет новое поколение субантарктических пингвинов, родившихся в начале декабря прошлого года.

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