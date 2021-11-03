На антарктической станции Вернадского ждут пополнение: пингвины подложили украинским полярникам яйцо

Полярники рассказывают, что пингвины высиживают яйца по очереди, как настоящие партнеры.

Пингвины снесли украинским полярникам яйцо. Оно появилось прямо у крыльца главного здания антарктической станции Вернадского.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

А еще три – нашли в разных районах неподалеку. Брачный сезон и рождение детенышей у субарктических пингвинов происходит раз в год, на этот раз оно на полмесяца опережает привычный график.

Полярники рассказывают, что пингвины высиживают яйца по очереди, как настоящие партнеры. Пока один из родителей дежурит на гнезде, другой идет кормиться крилем в океане.

Через месяц полярники ждут появления первого пингвиненка.

Новости мира: пингвины снесли яйцо у крыльца главного здания антарктической станции Вернадского

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