На Арабатке мертвых медуз собирали лопатами и грузили на трактор: у людей сдали нервы

К воде подойти невозможно.
Местные жители Генической Горки и работники базы отдыха "Арабатская Стрелка" вышли на берег моря, чтобы убрать пляж от медуз и мусора.
Об этом пишет местное издание Новый визит.
Мертвых медуз собирали лопатами и грузили на трактор.
Сейчас медуз на Арабатской Стрелке значительно меньше и в Азовском море можно купаться.
Напомним, в курортном поселке Приморский Посад местная власть привлекла тяжелую технику, чтобы вывезти мертвых медуз. Их тысячами выбрасывает на берег. По словам специалистов, такое количество медуз обусловлено увеличением соли в море почти вдвое и теплыми зимами.
Морская фауна мешает людям отдыхать, поэтому с помощью тракторов медуз на местные свалки вывозят тоннами. А кое-где, например, в Кирилловке пляжи пытаются обнести сетками.