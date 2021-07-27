На Арабатке мертвых медуз собирали лопатами и грузили на трактор: у людей сдали нервы

На Арабатке мертвых медуз собирали лопатами и грузили на трактор: у людей сдали нервы

К воде подойти невозможно.

Местные жители Генической Горки и работники базы отдыха "Арабатская Стрелка" вышли на берег моря, чтобы убрать пляж от медуз и мусора.

Об этом пишет местное издание Новый визит.

Мертвых медуз собирали лопатами и грузили на трактор.

Новый визит

Сейчас медуз на Арабатской Стрелке значительно меньше и в Азовском море можно купаться.

Напомним, в курортном поселке Приморский Посад местная власть привлекла тяжелую технику, чтобы вывезти мертвых медуз. Их тысячами выбрасывает на берег. По словам специалистов, такое количество медуз обусловлено увеличением соли в море почти вдвое и теплыми зимами.

Морская фауна мешает людям отдыхать, поэтому с помощью тракторов медуз на местные свалки вывозят тоннами. А кое-где, например, в Кирилловке пляжи пытаются обнести сетками.

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