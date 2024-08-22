На аспирантуру в Украине выделено рекордное количество бюджетных мест: детали

Большинство бюджетных мест в аспирантуре в этом году приходится на ЗВО, которые находятся в сфере управления Минобразования.

В Украине количество выделенных бюджетных мест на подготовку аспирантов в 2024 году составляет более 7000. В прошлом году их было 3109.

Об этом сообщил заместитель министра образования Украины Михаил Винницкий.

Речь идет не только о местах в аспирантуре в высших учебных заведениях, которые находятся в сфере управления МОН. Другие госзаказчики – Национальная академия наук, Минздрав, МВД и т.п. – обнародовали свои распределения ранее.

"Это беспрецедентное количество аспирантов и, соответственно, государственных инвестиций в подготовку научно-педагогических работников. Общее количество выделенных бюджетных мест в этом году достигает более 7000, из которых более 6000 приходится на МОН", – говорится в заявлении Винницкого.

Он добавил, что эти показатели в 2020 году составляли 3025 мест, в 2021 и 2022 годах – 3125, в 2023 году – 3109.

Как сообщил замминистра, в настоящее время из 6031 бюджетного места в аспирантуре на дневной форме в системе Минобразования распределено 5409 мест.

"В ближайшее время ожидаем решение Правительства о перераспределении еще более 600 мест в пользу инженерных, естественных, архитектурной, ИТ и математической отраслей", – анонсировал Винницкий.

Замглавы МОН отметил, что ранее бюджетные места в аспирантуру распределялись между ЗВО на базе запросов самих заведений, а вот в этом году впервые пилотируется прозрачный критериальный метод. Для определения количества бюджетных мест на третьем уровне высшего образования в каждом заведении, по каждой отрасли учитываются следующие критерии:

потенциал научного руководства штатными научно-педагогическими и научными работниками в определенной области знаний;

количество успешных защит диссертаций докторов философии в определенной области знаний за прошлый год;

количество научно-педагогических и научных работников ЗВО, работающих по основному месту работы не менее шести месяцев и имеющих не менее пяти научных публикаций в периодических изданиях, которые на время публикации были включены в наукометрические базы Scopus или Web of Science Core Collection;

место ЗВО в рейтингах (общих или отраслевых) QS World University Rankings, The Times HE World University Rankings или Шанхайском рейтинге.

Винницкий анонсировал, что в будущем этот критериальный подход к распределению бюджетных мест будет совершенствоваться. Он указал, что государство должно концентрировать ресурс аспирантов именно в тех ЗВО, где самый большой научный потенциал и перспективы обеспечения качества образования на третьем уровне.

Напомним, аспиранты, обучающиеся по дневной или дуальной форме, имеют право на отсрочку от мобилизации.

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