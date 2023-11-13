На Авдеевском направлении ВСУ провели бой дронами с российскими оккупантами

Украинские военные проводили воздушные бои беспилотниками с русскими оккупантами.

Об этом в рамках единого телемарафона сообщил спикер ОСУВ "Таврия" Александр Штупун.

"Дроны сейчас используют и россияне, и мы. Например, три дня назад было зафиксировано в частности в районе Авдеевки, но и вообще в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" 104 применения дронов. Позавчера было уже в два раза меньше, вчера – снова в два раза меньше. То есть зависит от какого-то подвоза и плюс от работы нашей РЭБ", – сказал спикер ВСУ.

Он также добавил, что воздушные бои были зафиксированы между дронами "мавиками".

"То есть как-то пытаются повредить друг друга операторы беспилотников", – подчеркнул Штупун.

Напомним, что ВСУ под Авдеевкой с ювелирной точностью уничтожили группу кафиров.

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