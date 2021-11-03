На автовышке с дымоухами и шариками: в Рогатине трое мужчин оригинально поздравили друга с появлением первенца

Мужчины устроили незабываемое поздравление другу и его жене с рождением ребенка.

В Рогатине Ивано-Франковской области три друга устроили сюрприз для своего товарища, который стал отцом. Они арендовали автокран, вооружились дымовухами и шариками и устроили шоу под окнами роддома.

Видео выложили в Сети.

"Наш Петро тепер уже тато – досить Петре грати вар’ята", — такие слова на популярную музыкальную композицию услышали роженицы и медики медучреждения в Рогатине. Ее пели друзья одного из мужчин, находившегося в палате с только что родившей сына женой.

Друзья наняли автовышку, запаслись шариками и цветным дымом, поднялись к окну 3 этажа и принялись петь специально написанную для этого случая песню и танцевать.

Оригинальное поздравление друзей растрогало как самих родителей новорожденного Петра и Татьяну, так и персонал больницы.

Напомним, что зоопарку Одессы персонал решил привлечь посетителей, создав ролик и фотозону к празднику Геловина. Видео снимали своими силами.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку