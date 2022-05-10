На "Азовстали" находятся более тысячи военных, из них много раненных — Верещук

В Мариуполе на окруженном российскими оккупантами заводе "Азовсталь" находятся более тысячи защитников Украины.
Среди них сотни раненых, нуждающихся в медицинской помощи.
Об этом сообщает французское издание Ouest France.
"Более 1000 украинских солдат, включая сотни раненых, все еще находятся на осажденном российскими войсками металлургическом заводе "Азовсталь" в Мариуполе на юго-востоке Украины", — заявила вице-премьер Ирина Верещук.
По ее словам, они остаются в помещениях большого металлургического комплекса.
"Есть тяжелораненые, которых нужно срочно эвакуировать", — сказала вице-премьер.
Напомним, что украинские власти работают над применением процедуры экстракции раненых военных и медиков с мариупольского завода "Азовсталь". В частности над этим работает президент и другое руководство государства, которые пытаются привлечь к помощи мировое сообщество.