На АЗС вводятся новые правила: с чем столкнутся водители с 1 июля

На АЗС рядом с привычными названиями горючего водители смогут увидеть новые символы / © Associated Press

Реклама

С 1 июля 2026 года на украинских АЗС появятся новые европейские обозначения топлива — E5, E10, которые будут указывать на содержание биокомпонентов в бензине и дизеле. В то же время привычные марки бензина А-95 и А-92 не исчезнут.

Об этом в эфире «Киев24» сообщил эксперт рынка нефтепродуктов Дмитрий Леушкин.

«Переход на бензин Е5 и Е10 — с 5% и 10% биоэтанола с 1 июля не может повлечь резких изменений для водителей. Для рынка это не должно стать шоком: такое топливо уже используется в Европе, а логистика поставок существенно не изменится», — отметил он.

Реклама

По его словам, старый бензин можно смешивать с новым. В то же время, эксперт советует не хранить такое топливо слишком долго, особенно если его купили на сомнительных автозаправках, ведь бензин с биоэтанолом может расслаиваться и негативно влиять на работу автомобиля.

Напомним, с 1 июля украинские водители увидят на АЗС новые обозначения топлива. Украина переходит на европейскую систему маркировки бензина и дизеля, предполагающую использование биологических компонентов в составе нефтепродуктов.

Для дизельного топлива будет применяться маркировка B7 — дизель с добавлением до 7% биодизеля. Цифра после буквы указывает на максимальную долю биокомпонентов в составе топлива. К примеру, обозначение E10 означает, что топливо может содержать до 10% биоэтанола. E5 — бензин с содержанием биоэтанола до 5%.

Новости партнеров