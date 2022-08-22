На Бахмутском направлении оккупанты пошли в наступление на нескольких участках: ВСУ удалось отбить по меньшей мере два

В Донецкой области российские оккупанты пошли в наступление на нескольких направлениях.

На Бахмутском — они стараются прорваться на участках Вершина – Кодема и Гладосово – Кодема.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

На Бахмутском направлении противник нанес огненное поражение из ствольной артиллерии и РСЗО в районах населенных пунктов Соледарь, Зайцево и Белогоровка.

"Враг вел наступление в направлениях Вершина – Кодема и Гладосово – Кодема, успеха не имел. На направлениях Стряповка – Соледар, Покровское – Бахмут, Майское – Кодема, Семигорье – Зайцево и Гладосово – Курдюмовка боевые действия продолжаются", — сообщили в Генпрокуратуре. .

Напомним, в День Независимости по Украине могут ударить с трех направлений – из Беларуси, России и Черного моря.

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