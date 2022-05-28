На базах отдыха — техника оккупантов: в курортную Кирилловку зашли более 20 вражеских БТРов

На базах отдыха — техника оккупантов: в курортную Кирилловку зашли более 20 вражеских БТРов

На временно оккупированных территориях Запорожской области базы отдыха вряд ли могут принять отдыхающих.

На базу отдыха в курортной Кирилловке зашли более двух десятков российских бронетранспортеров.

Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской областной военной администрации.

"В перехваченном СБУ разговоре жительницы Мелитополя с российским военным говорится, что на базу отдыха в Кирилловке зашли 20 с лишним БТРов, а также о том, что поселке крепнет партизанское движение. Женщина отмечает, что хотели бы, чтобы вернулись украинские власти, тогда жилось лучше", — говорится в сообщении ОВА.

К слову, ранее сообщалось: есть вероятность того, что кирилловские базы отдыха могут стать убежищем для оккупантов. Кроме того, они могут пострадать от мародерства, как это было в Бердянске.

Как сообщалось, на территории временно оккупированного юга Украины активизируются украинские партизаны. В телефонном разговоре, который перехватили военные разведчики, жительница Мелитополя рассказывает российскому военному о ситуации в курортной Кирилловке. По ее словам, россияне не позволяют бизнесу работать, в результате чего в поселке поднимается партизанское движение.

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