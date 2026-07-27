На базе в Британии находятся пять украинских кораблей: Зеленский рассказал, когда они вернутся

Международные учения Sea Breeze в Британии / © Владимир Зеленский

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Украинские ВМС успешно завершили международные учения Sea Breeze в Британии. Наши моряки показали высокий уровень подготовки в разминировании моря.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Во время визита на военно-морскую базу Портсмут Зеленский вместе с новым премьер-министром Великобритании Энди Бернем пообщался с украинскими и британскими военнослужащими, а также поднялся на палубу противоминного корабля «Черкассы».

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Зеленский отметил важность углубления сотрудничества с альянсом и поблагодарил союзников за поддержку.

Международные учения Sea Breeze в Британии. / © Владимир Зеленский

«Очень важно, что наши подразделения показали хороший уровень подготовки в морском разминировании. Наше государство все больше сближается со странами НАТО, и, безусловно, наши ВМС и Вооруженные Силы в целом своими знаниями и умениями добавляют нашу общую безопасность в Европе», — заявил президент Украины.

Международные учения Sea Breeze в Британии / © Владимир Зеленский

Он отметил, что на британской базе в Портсмуте дислоцируются пять украинских противоминных кораблей: «Мелитополь», «Мариуполь», «Геническиск», «Черкассы» и «Чернигов». Судно «Черкассы» было передано Украине Соединенным Королевством в январе 2023 года.

Международные учения Sea Breeze в Британии / © Владимир Зеленский

Все эти корабли будут базироваться в Великобритании до завершения боевых действий, после чего будут привлекаться к разминированию акватории Черного и Азовского морей.

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Международные учения Sea Breeze в Британии / © Владимир Зеленский

«Украина — морское государство, и мы постоянно работаем над увеличением наших способностей в этом измерении. Я благодарю Британию и всех партнеров, которые с этим помогают», — подытожил Владимир Зеленский.

Международные учения Sea Breeze в Британии / © Владимир Зеленский

Международные учения Sea Breeze в Британии / © Владимир Зеленский

Международные учения Sea Breeze в Британии / © Владимир Зеленский

Международные учения Sea Breeze в Британии / © Владимир Зеленский

Международные учения Sea Breeze в Британии / © Владимир Зеленский

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский начал рабочий визит в Великобританию. Главными темами переговоров станут усиление ПВО, безопасность на море и развитие совместного оборонного производства.

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